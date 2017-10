Gitarrensensation Marcin Patrzalek (POL) live in der Kulturfabrik Kufstein.

Am Sa. 5. Mai 2017 ab 20:00 Uhr gastiert ein weiteres Gitarrengenie auf Einladung von KlangFarben Kufstein live in der Kulturfabrik. Marcin Patrzalek aus Polen ist erst 17 Jahre alt, zählt aber jetzt schon zur Weltspitze unter den Akustik-Gitarristen. Seine Coverversion des System Of A Down Hits "Toxicity" wurde im Musik Magazin Metal Hammer bisher 19 Millionen mal aufgerufen.

Marcin Patrzaleks Repertoire erstreckt sich von Klassischer spanischer Gitarrenmusik, über Filmmusik und Eigenkompositionen, und das alles mit viel Freude an der Musik und einer gewissen Metal-Attitüde dargebracht.

Marcin Patrzalek ist beim renommierten Label Candyrat Records unter Vertrag, das auch Ian Ethan Case und Adam Ben Ezra betreut.



Als Support Act wird eine Band aus Kufstein das Vorprogramm bestreiten. Details folgen in Kürze. VVK: EUR 15,-- Papier-Bücher Ögg, Stadtamt Kufstein, Kufsteinerland, https://zen.eventjet.at/shop/event/9235 AK EUR 17,--