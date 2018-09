Hochkarätige Herbst-Kulturtage im Rahmen der Wildschönauer Krautingerwoche

19.09.2018, 13:33 Uhr

Felix Mitterer mit Agnes Beier, Künstler Hans Salcher und Kabarettist Markus Koschuh sind zu Gast bei den Wildschönauer Herbst-Kulturtagen.

In der Wildschönauer Krautingerwoche geht es nicht nur um kulinarische, sondern auch um kulturelle Genüsse. In diesem Jahr konnten gleich mehrere bekannte Künstler für das Hochtal gewonnen werden.Felix MittererGerade 70 geworden – im ganzen Land, auf allen Sendern und in vielen Printmedien zu sehen, zu hören und zu lesen – von einer Lesung zur nächsten Aufführung eilend – und noch dazu frisch verheiratet…

Wir freuen uns, dass Österreichs bekanntester Dramatiker, Drehbuch- und „Mein Lebenslauf“-Autor FELIX MITTERER sich und seiner Gattin AGNES BEIER ein paar Tage Auszeit in der Wildschönau gönnt. Es gibt mehrfach die Möglichkeit die beiden zu erleben!Hans SalcherHans Salcher ist Maler und Autor. Jahrelang war er beliebter Mautner auf der Hochsteinstraße. Schon damals entstanden im kleinen Mauthäuschen – von den Bergen und dem dörflichen Leben inspiriert – seine unverkennbaren Kunstwerke. Motive, die er einfach wahrnimmt, die um ihn herum „passieren“. Mit scheinbar schlichten Pinselstrichen bringt er sie auf den Punkt.Der Lyriker Hans Salcher ist auch einer der bekanntesten Tiroler Dichter. Auch seine Erzähl- und Gedichtbände mit persönlichen Eindrücken konzentrieren sich auf das Wesentliche.Markus Koschuh HOCHSAISON. Der Letzte macht das Licht aus.Der Kabarettist und poetry slamer Markus Koschuh kommt mit seinem neuen Programm „Hochsaison“ in die Wildschönau. In seinem fünften - und laut zahlreichen Pressestimmen bislang besten - Programm bleibt kein Auge trocken. Ein beschaulich geplanter Tiroler Abend nimmt eine kabarettistische Wende. Lassen Sie sich mitreißen!Wildschönauer HerbstkulturtageDienstag, 2. Okt., 20.00 Uhr im Bergbauernmuseum z‘BachVernissage Hans Salcher, OsttirolDer Autor, Maler und Theaterregisseur Hans Salcher aus Lienz, Osttirol zeigt seine Werke. Felix Mitterer liest Texte von Hans Salcher. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Teresa Klingler. Eintritt frei!Mittwoch 3. Okt., 20.00 Uhr, Bergbauernmuseum z’BachTheateraufführung der Volksbühne Ellmau – „Weizen auf der Autobahn"Dauer ca. 30 Min., anschließend Autorengespräch mit Felix Mitterer über das StückEintritt: € 9,- / PersonDonnerstag, 4. Okt., 20.00 Uhr, Bergbauernmuseum z’BachFilmvorführung – "Verkaufte Heimat“, Teil 1, von Felix MittererDauer ca. 100 Minuten (Teil 2 wird am 11. Oktober gezeigt)Ein Familienschicksal und die Geschichte eines ganzen Südtiroler Dorfes zwischen 1938 und 1945.Eintritt: € 7,- / Person und VorstellungFreitag, 5.Okt., 10.30 Uhr, Riedlhof, OberauLiteratur am Berg mit Felix Mitterer und Agens BeierLesung mit Felix und Agnes – aus ihren aktuellen Büchern bzw. ProjektenAchtung: nur 50 Plätze!, musikalische Umrahmung von Siggi HaiderEintritt: € 9,- / Person (Getränke und Speisen extra)Samstag, 6.Okt., 20.00 Uhr, Bergbauernmuseum z’BachKabarett-Abend mit Markus KoschuhHochsaison. Der letzte macht das Licht ausDer Tiroler Kabarettist Markus Koschuh ist dafür bekannt, Tiroler Politik, Tourismus und Tradition auf’s Korn zu nehmen...Eintritt: € 12,- / Person (Abendkassa € 15,-)Parallel dazu: Ausstellung im Tenn – Hans Salcher, OsttirolÖffnungszeiten: Mi, Fr und Sa jeweils 16.00 – 18.00 Uhr (Do Handwerksmarkt), Ausstellung auch während der Abendveranstaltungen bzw. Kirchtag zugänglich.Kartenvorverkauf:in allen Filialen der Raiffeisenbank Wildschönauund im Infobüro des TVB Wildschönau, Tel. (05339) 82550