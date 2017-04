Tanzen bei kühlen Drinks und guter MusikUnter diesem Motto steht das diesjährige Indie Sunset Open-Air, das heuer am 1. Juli zum ersten Mal am Fischergries - im Zentrum von Kufstein - stattfinden wird. Beginn ist um 15:30 Uhr und der Eintritt ist wie jedes Jahr frei. Eröffnet wird das Event durch die Schoolphonics – ein Projekt der Landesmusikschule Kufstein. Gefolgt von Drive Darling (D) die sich im Alternative-Rock-Genre bewegen, sowie von MIMO (AT), die mit ihrem einzigartigen Indie-Pop die BesucherInnen in Tanzlaune versetzen werden. Als Headliner wird die achtköpfige Band FATCAT (D) mit einer Mischung aus HipHop und Funk für ausgelassene Stimmung sorgen.

Neu in diesem Jahr ist neben der Location auch das gebotene Rahmenprogramm – auch für unsere kleinen Gäste ist gesorgt!Wer bis in die Morgenstunden weiterfeiern möchte, hat bei der After-Show-Party Indie Sunrise im PURE die Gelegenheit dazu.Organisiert wird das Event von Studierenden des Bachelorstudienganges Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement der FH Kufstein Tirol.