KlangFarben 4-Jahresfeier mit AnJA und ADZIX

Am So. 8. Oktober 17 von 16:00 - ca. 19:30 Uhr findet im Foyer des Kulturquartiers Kufstein die 4-Jahre KlangFarben Party statt. Mit dabei die Live-Acts AnJA und ADZIX, eine Foto-Slideshow von KlangFarben Veranstaltungen, Musikvideos, Buffett u.v.m.Eintritt frei.AnJA, die Frontfrau und Sängerin der Rockbands Jeez und Spoilt for Choice arbeitet an ihrer bereits 2. Solo-CD. Ihre Songs bewegen sich zwischen Chanson und Pop.ADZIX ist ein Solo-Electronic-Pop Projekt des Kufsteiner Gitarristen und Sängers Wolfgang Ellmerer. Spannende Soundscapes verwandeln sich in wunderschöne Melodien, relaxte Vocals treffen auf feinste Electronic- und Gitarrenklänge. Und wie ADZIX auf seiner Homepage mitteilt ....... Electronic Music, good stuff.Im Anschluss an die 4-Jahresfeier findet das Doppelkonzert des österreichischen Akkordeon Virtuosen Christian Bakanic und des US-Star-Akustikgitarristen Ian Ethan Case im kleinen Saal des Kulturquartiers statt.VVK EUR 14,-- Stadt Kufstein, klangfarben-kulturverein@aon.at, https://zen.eventjet.at/shop/event/8083 AK EUR 17,00