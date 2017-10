Kreatives Schreiben mit Brigitte Höck

Kufstein : Pfarrsaal St. Vitus |

Die Fähigkeit, kreativ zu schreiben, schlummert in

jedem Menschen. Diese Fähigkeit gilt es in Form von Texten an die Oberfläche zu holen.



In der Schreibwerkstatt entstehen oftmals Texte – angeregt durch unterschiedlichste Impulse –, die uns meistens selber überraschen.







Termine und Ort:

Montag, 30. Oktober 2017, 19.30 Uhr

Mittwoch, 8. November 2017, 19.30 Uhr

Mittwoch, 15. November 2017, 19.30 Uhr

Mittwoch, 22. November 2017, 19.30 Uhr

Mittwoch, 29. November 2017, 19.30 Uhr

jeweils im Pfarrsaal von Kufstein-St. Vitus



Begleitung:Brigitte Höck, Erwachsenenbildnerin – Kufstein



Kostenbeitrag: € 30.– für fünf Abende





Anmeldung: bis Mittwoch, 25. Oktober 2017, unterMail: hoeckb@kufnet.at oder Mobil: 0660/4501353