Kufstein Well Done - American Streetfood-BBQ mit US-Live-Band

Kufstein Well Done – ist ein brandneues Barbecue-Music-Event und findet zum ersten Mal in Kufstein (Kulturhaus hinter Kulturfabrik, open air & indoor) statt. Köstliches American-BBQ, frisch vom Riesen-Smoker, kombiniert mit feinstem Rock´n´Roll live aus Nashville/Tennessee.

AUGENschmaus mit Nasenkitzel

Wenn der Staats-, Europa- und Vize-Weltmeister im Grillen, Franz Kupetzius, mit dem Riesen-Smoker auf der Ladefläche seines Dodge Ram Ami-Schlitten in die Festungsstadt kommt, ist eines gewiss: Der Duft von köstlichem American-Barbecue wird sich bald über die ganze Stadt ausbreiten und zahlreiche BBQ-Liebhaber anlocken! Dabei steht der Event-Name für köstlich zubereitetes BBQ kombiniert mit Live-Musik aus den USA. Bei diesem Event soll genossen und verweilt werden - Kufstein Well Done.

GAUMENschmaus

OHRENschmaus

Doch nicht nur Fleisch-Fans werden vom herrlich pikanten BBQ-Duft angesprochen, auch für Vegetarier hat der Grillmeister einiges in petto – köstlich vegetarisch Zubereitetes aus Franz Kupetzius´ Riesenpfannen rundet das Angebot des BBQ-Meisters ab. Neben den BBQ-Spezialitäten vom Grill gibt es bei Kufstein Well Done außerdem genügend Auswahl in flüssiger Form. Das aus den USA importierte Budweiser-Bier, wie auch die beliebte deutsche Alternative aus dem Münchner Hofbräuhaus in hell und weiß, dürfen bei Kufstein Well Done nicht fehlen.Was wäre ein Barbecue ohne guter Live-Musik? Umrahmt wird das Event ab 14 Uhr vom bayrischen Liedermacher, dem „Oimara“, bekannt aufgrund seines Youtube-Hits „Bierle in da sun“. Das Kufsteiner Musik-Urgestein und der begeisterte Hobby-Griller Joe Carpenter wird mit seinem Solo-Projekt für Stimmung sorgen. Die neue Kufsteiner Formation „ACME“ wird mit ihrem Crossover-Funk-Rock perfekt auf die Headliner vorbereiten.Ab 20 Uhr live aus Nashville/Tennessee (USA): THE THEM VIBES. Gegründet wurden die Them Vibes 2013 im Nashviller Rock-Underground und stiegen dank ihrer funkig-rockig genial-verrückten Live-Shows schnell in die Liga der Top-Bands in ihrem Bundesstaat auf. Beeinflusst wird die Formation von Bands wie den Rolling Stones, Led Zeppelin, den Black Crowes oder den Beatles. Die Band Them Vibes, rund um Drummerin Sarah Tomek und Sänger Larry Florman, wird "Kufstein Well Done" zum einzigartigen BBQ-Event der Superlative machen und freuen sich schon auf ihren ersten Österreich-Gig im Rahmen ihrer Europa-Tour.Kufstein Well Done – Tickets gibt’s um 8€ bei papier+bücher ögg, im Naschwerk, im Stadtamt, online unter www.feelthesystem.at oder unter 0660 / 40 91 698.Kufstein Well Done findet bei jedem Wetter statt. Bei Schlechtwetter wird überdacht gegrillt und die Konzerte finden im Theater-Saal statt. In Zukunft erhofft sich der Organisator, die Event-Reihe mithilfe von ausreichend Sponsoren und Subventionen bei freiem Eintritt fortzuführen zu können. Standbetreiber bezahlen bei uns keinerlei Standgebühr und bieten Gerichte zu fairen Preisen an.