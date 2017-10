Lions & Thieves Live Konzert

Wiener Pop mal ganz anders... Lions & Thieves ist ein Duo aus Claudia Heidegger (Singer-Songwriter, Violine) und Alex Laloux (Jazzgitarrist), gegründet 2016 in Wien.Acoustic Pop / Indie / TripHopInnovativ und lebendig, mit erdigen Sounds, akustischen Gitarrenbeats und einer Stimme klar wie Kristall wagen sie sich an die grundlegenden Fragen der Menschheit, verwandeln Gedanken in Klänge und besingen eine Welt für die es sich zu kämpfen, und in der es sich zu leben lohnt.

LIVE beim uns im Chillin am Sa 28.10.2017 ab 20 UhrEINTRITT FREILinks:Facebook: lionsandthievesSoundcloud: Lions & Thieves