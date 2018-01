„möchte-gerne-singen“ mit MARTIN

Wir in Kufstein machen uns als erfolgreiche Gruppe, die gerne (nicht immer perfekt ;-) ) singt, selbständig!Alle die glauben nicht singen zu können, jedoch gerne singen oder es gerne probieren möchten, sind herzlich eingeladen! Es macht einfach nur ganz viel Spaß, es tut gut, es ist eine Stunde zum völligen Abschalten, man geht immer fröhlicher und entspannter heim ….

kommt einfach vorbei!



(Gospelchor Wildschönau, Chorkreis Kundl, Musiklehrer, Solosänger, bester Motivator und „Singen kann Jede und Jeder – Vermittler“) wird die „möchte-gerne-singen“ Gruppe in bewährter Manier – mit viel Spaß und Professionalität und völlig ohne Stress - weiterhin leiten.Erstes Treffen: Montag, 9. April 20.00 in der Enoteca Miro, Marktgasse 20, am Fischergries in Kufstein (nur das erste Treffen) –