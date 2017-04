Partnervermittlung ist out, Lisa Ramberg ist in. Nicht einmal im Stall sind die braven Bauern vor der geschäftstüchtigen Viehhändlerin sicher."Nie mehr" schwört Matthias Höllriegl. Doch wem oder was entsagt denn der Bergbauer?Finde es heraus bei der Premiere vonam Freitag, den 28. April, im Volkshaus Wörgl. Kartenreservierungen unter der Nummer 0664 934 92 59 ab 17 Uhr. Mehr Infos unter www.stadtbuehne.info