17.09.2018, 19:43 Uhr

Sorg dich nicht Kindda sind Flügel im WindEs ist niemals verschlossen wo kein Schlüssel gegossenManchmal ganz leisedas kleine Volk ist scheuEin anderes mal ächzenddie Tür ist nicht neuAuf all deine Fragenwarten neunmalkluge Rabenund hast du eine Bittegesellt sich Frau Eule in die MitteDoch hörst du Gekichersei dir gar nicht so sicherSo manches Wesen lachtüber Fehler noch ungemacht