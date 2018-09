20.09.2018, 19:56 Uhr

In Stockfinster denk ich mir SterneWenn der erste sich zeigtmeine Dankbarkeit sich neigtSo ist’s- doch so hätte ich’s gerneund es stupst mich lerne lerne!Bis ich find Möglichkeitim Unerschöpflich Weit- doch so hätte ich’s gerneMal grade ums Eck mal ein Weg in die FerneUnmöglich hab ich aufgegebenund mehr und mehrfreut mich leben