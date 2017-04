SPARK - "On the dancefloor" Samstag 18. November 2017 - Kulturquartier Kufstein

Sie haben schon die Amazon Klassik-Charts gestürmt und traditionellen europäischen Liedern den Look des 21. Jahrhunderts verpasst. Sie sind wild. Sie sind grenzenlos. Sie sind mutig: Mit Wild Territories betreten sie musikalisches Neuland. Sie wagen sich vor und überschreiten Grenzen. Auch ihre Eigenen. Auf der Bühne lassen sie Funken sprühen, sie verausgaben sie sich, sind unbändig und laut. Doch die Vollblutmusiker bleiben stets virtuos, erzählen von silbernen Wasserfällen im Herzen des Urwalds, von Wikinger, geheimnisvollen Stimmen und Kreuzfahrten durch Scheinwelten. Ihre überschäumende Energie und Spielfreude treibt sie immer weiter, an den Rand des Machbaren, in wilde Territorien.

Spark lockt mit einem explosiven Mix aus Klassik, Minimal Music und ArtPop junges Publikum in die Konzertsäle. 2011 wurden sie dafür mit dem Echo Klassik belohnt. In ihrem dritten Programm »Wild Territories« geben sie Werken von Telemann, Vivaldi, Chopin und Schumann neuen Schwung und ergänzen sie um zeitgenössische Werke von Chiel Meijering, Johannes Motschmann und Kenji Bunch.»Ein echtes Phänomen in der klassischen Musikszene, das Yo Yo Ma oder dem Kronos Quartett ähnelt, aber noch lebendiger daherkommt.« Amrican Record GuideKarten und alle weiteren Infos finden Sie auf www.woassteh.com