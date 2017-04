Tanzmäuse aufgepasst: "Nach der Party ist vor der Party"

28.04.2017, 09:08 Uhr

"JIMMY AND THE GOOFBALLS" rocken bei Kufstein unlimited – Sa. 10. Juni, ab 21 Uhr auf der "SPAR-Bühne" am Oberen Stadtplatz.

KUFSTEIN. Aufgemöbelt mit Funk, Hip-Hop, Brass und einer Prise Rock geben sich die zehn Osttiroler "Goofballs" ein frivoles Stelldichein. Inspirieren lassen sie sich dabei von ihrer musikalischen Heimat, der alpenländischen Blasmusik. Bevor du jetzt die Augenbrauen hochziehst und dich wunderst, lass dich erstmal überraschen: Das fetzt nämlich! Das Ergebnis sind unverwechselbare, gefühlsechte, wuchtige Rhythmen, die zum Flippen frohlocken und nach Schwerelosigkeit schreien.

Nach atemberaubenden Auftritten im In- und Ausland, wie zum Beispiel dem FM4-Frequency Festival, auf der Mainstage am Donauinselfest, oder dem One Drop Festival in Wiesen vor tausenden in Ohnmacht fallender Groupies, ist Jimmy nicht müde, nach neuen Herausforderungen zu suchen und sich stetig weiterzuentwickeln.Die Vollblutmusiker gaben nach zwei Single-Veröffentlichungen ihr erstes EP-Debüt „Hey Jimmy!“ und ein Jahr später wurde mit dem ersten Album „Jimmy and the Goofballs“ das nächste heiße Eisen ins Feuer gelegt. "Sowas hat dein Ohr garantiert so noch nicht gehört! Also nimm den Stock aus deinem Arsch und tanz mit Jimmy durch den Sommer!", meint die Band.Jimmy und seine "Goofballs" – Dominic Fuß, Martin Lang, Matthias Gasser, Bernd Mayr, Frédérick Jehle, Peter Lindsberger, Michael Unterguggenberger, Marc Hainzer, Christoph Wilhelmer und Markus Stotter – sind Sieger von „Local Heroes“, Sieger von „Rock-the-Island“, hatten Fernsehauftritte Puls4 im Rahmen der Sendung „café puls“, u.v.m.Atmet Glücksmomente mit der Band bei "Kufstein unlimited" ein - das Kribbeln in den Beinen ist vorprogrammiert.Mehr Bilder und Videos: www.meinbezirk.at/kufsteinunlimited und unter jimmyandthegoofballs.com Jimmy and the Goofballs, Sa. 10. Juni, ab 21 Uhr auf der "SPAR-Bühne" am Oberen Stadtplatz.