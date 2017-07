THE NEW ROSES - Support: TDR

THE NEW ROSES präsentieren ihr neues Album im Komma Wörgl!Am 29.09. erfolgt der Startschuss zur THE NEW ROSES Headliner-Tour "ONE MORE FOR THE ROAD 2017". Im Rahmen dieser Tournee werden THE NEW ROSES ihr neues Album vorstellen, welches im Spätsommer von Napalm Records international veröffentlicht wird.THE NEW ROSES gehören zu den besten und erfolgreichsten neuen Hardrock Bands in Deuschland. In den vergangenen zwei Jahren haben THE NEW ROSES über 200 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, Frankreich, Spanien und Benelux bestritten. Sie waren unter anderem beim Champions League Festival am Brandenburger Tor, den Hamburg Harley Days, dem Loveride Festival oder dem Summerbreeze auf der Bühne, waren als Special Guest mit ACCEPT, Tremonti, Y&T, The Dead Dasies unterwegs. Mit ihrem Album "Dead Man´s Voice" platzierten sich THE NEW ROSES in den Top 40 der deutschen Album- Charts. Nun kommen THE NEW ROSES mit ihrem neuen Silberling, der nochmal eins draufsetzen wird. Die Zeichen stehen auf Sturm.

TDRTDR bieten einen feinen Mix zwischen klassischem Heavy Metal und Southern-Style Stoner Rock. Die individuellen Styles der 5 Bandmitglieder ermöglicht der Band eine Vielfalt an musikalischen Möglichkeiten, welche sich in alle erdenlichen Hirnwindungen eines jeden Rockers einbrennen werden!Nach der Debut EP "Heading for the Sun" 2014 und zahlreichen Shows (u.a. Supportshows für Blues Pills, Tankscabda, The Muggs, White Miles ...) hört man auf dem 2016 erschienenen Album "Through Hard Times" eine brachialie, euphorische sowie nachdenkliche Momentaufnahme, ein Kratzen an der Seele, ein Album zwischen roher Gewalt und melancholischem Tiefgang, ein musikalisches und lyrisches Statement!Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken Tirols, bei Bücher Zangerl (Salzburger Straße & M4 Wörgl), bei jeder oeticket.com Verkaufsstelle, im VZ Komma und unter www.komma.at.