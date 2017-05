Tiroler Metal-Band bekam "Amadeus Award"

05.05.2017, 14:01 Uhr

Nach fünf internationalen Releases, zahlreichen Europatourneen und Festivalauftritten u.a. in den USA und Israel freuen sich die Musiker über die Anerkennung in der heimischen Musikszene. "Serenity" sind u.a. in Kramsach, Silz und dem Brixental zu hause.