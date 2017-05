Wanderkino Kufstein 2017

AT

Das Wanderkino Leipzig macht das zweite Mal Halt in Kufstein! Bei gemütlicher Atmosphäre am Campus der FH Kufstein unter freiem Himmel werden neben ausreichend Sitzmöglichkeiten auch Getränke und Speisen geboten, umrahmt von ausgelassener Hintergrundmusik. Es werden unter anderem Stummfilme von Charlie Chaplin und die kleinen Strolche gezeigt, begleitet mit dem Piano und der Violine. Bei Schlechtwetter findet das Event in der Aula der FH Kufstein statt.