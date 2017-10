1. HANDWERKSFORUM von Netzwerk Handwerk in Rattenberg

“Netzwerk Handwerk” (Bezirke Kitzbühel und Kufstein) am 21. Oktober in Rattenberg, dem 1. Handwerksforum. Es wird dies ein Forum, bei dem die Zukunft des Handwerks diskutiert wird. Experten aus ganz Österreich und D werden dabei das Thema Handwerk aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und mit Handwerkern und Interessierten aus der Region diskutieren. Bitte beachten: die Veranstaltung findet im Malerwinkel Rattenberg statt (ursprünglich war das Mesnerhaus geplant). Die Veranstaltung richtet sich an alle Handwerker und Interessierten!

Anmeldung und Infos:

PROGRAMM

Samstag, 21. Oktober 2017, 8.30 – 16.30 UhrMalerwinkel Rattenberg, Pfarrgasse 92–93, 6240 Rattenberg in TirolHandwerk hat Zukunft! Im 1. Handwerksforum von Netzwerk Handwerk sind Handwerksbetriebe und Kreative aus den Regionen Kufstein und Kitzbühel eingeladen, gemeinsam über das Handwerk von morgen zu diskutieren, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Internationale Experten aus den Bereichen Handwerk und Gestaltung geben wertvolle Impulse und diskutieren mit uns über das Handwerk und das „Handwerken“ der Zukunft.Schwerpunkte des 1. Forums: das Aufzeigen und Erkennen des Mehrwerts von Gestaltung für das Handwerk und neue Ansätze für die Berufswahl Handwerk; Handwerksinitiativen aus ganz Österreich stellen sich und ihre Schwerpunkte vor – und ihre Projekte zur Diskussion. Ebenso wird die neue UNESCO-Studie "Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich” kurz präsentiert. Im Anschluss an die Impulsreferate besteht die Möglichkeit, in Kleingruppen mit den Vortragenden und Vertretern der Handwerksinitiativen Erfahrungen auszutauschen, zu diskutieren, neue Ansätze zu erarbeiten.Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erbeten. Herzlich willkommen ist jeder, der die Themen Handwerk und Gestaltung für die Zukunft in unserem Lebensraum mitgestalten möchte: Handwerker aller Branchen, Lehrlinge, Schüler, Studenten, Kreative, Architekten, Gestalter, Interessierte...www.netzwerk-handwerk.tirol/handwerksforumModeration: Mag. Sylvia Amann – Inforelais08:30 Uhr Registrierung und Willkommens-Café09:00 Uhr Begrüßung• Rainer Höck, Obmann des Vereins Netzwerk Handwerk• Barbara Loferer-Lainer, Regionalmanagement09:15 Uhr Präsentation des Projektes Netzwerk Handwerk• Andrea Achrainer, Projektleiterin Netzwerk Handwerk09:30 Uhr Impulsvorträge• Design im Handwerk: Gestaltung kann mehr als ProduktdesignProf. Kilian Stauss, Fachhochschule Rosenheim• Handwerker und Architekten: Zusammenarbeit vertiefenArch. DI Klaus Metzler, Werkraum Bregenzerwald – Werkraumschule, Proj. Lehrlingswelten• Kreative Nachwuchsförderung: Schon mit Kindern und Jugendlichen beginnenMag. Barbara Kern, Handwerkhaus Salzkammergut• Spätberufene Lehrlinge: Neue Fachkräfte für das HandwerkMag. Josef Ganner, ehem. Direktor der Fachberufsschule für Holztechnik in AbsamFragen & Antworten10:45 Uhr kurze Pause11:00 Uhr Round Table mit Referentin und ReferentenTeilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten und diskutieren mit allen Referenten, wie neue Kooperationenim Gestaltungsbereich und zum Finden von Nachwuchs auf betrieblicher und regionalerEbene umgesetzt werden können.12:30 Uhr Mittagspause14:00 Uhr Initiativen zur Stärkung des Handwerks stellen sich vorIn den letzten Jahren sind zahlreiche Initiativen entstanden, die das Handwerk in Österreichund Tirol stärken möchten. Die Projektansätze sind vielfältig und bilden einen reichen Erfahrungsschatz.• Mag. Claudia Glawischnig, Meisterwelten Steiermark• Arch. Andreas Semler, architektur:lokal Tirol• Mag. Krista Sommer, Kreativland.Tirol• Mag. Gabriele Detschmann, UNESCO Immaterielles Kulturerbe Österreich• Mag. Julia Hürner, Vienna Design Week, Passionswege• Mag. Barbara Kern, Handwerkhaus Salzkammergut• Mag. Thomas Geisler, Werkraum Bregenzerwald• DI Rüdiger Lex, Kooperationsgruppen im Netzwerk von proHolz Tirol / Holzcluster• Mag. Simone Turek, WK Wien, Plattform Wiener Kunsthandwerk• Nicole Hohmann, Biocultura Almgespräche, Kulturgestaltung für ZukunftsfähigkeitFragen & Antworten16:15 Uhr Verabschiedung und Ausblick• Rainer Höck, Obmann des Vereins Netzwerk Handwerk• Andrea Achrainer, Projektleiterin von Netzwerk HandwerkNetzwerk Handwerk ist eine Initiative für Qualität und Gestaltung im Handwerk in der Region Kitzbühel –Kufstein. Die Initiative dient zur Bewusstseinsbildung und Vermittlung von Handwerk und Gestaltung, zumgemeinsamen Austausch und Sichtbarmachen des Handwerks, von meisterhaften Handwerkern, von Handwerkern& Kreativen, von Handwerk & Jugend.