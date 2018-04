2008 – 2018, 10 Jahre Familienfreundliche Gemeinde Radfeld - seit 2014 auch Kinderfreundliche Gemeinde

27.04.2018, 15:59 Uhr

2007 Startschuss zum Audit Familienfreundliche Gemeinde2008 Verleihung Grundzertifikat - anschließend Umsetzungsphase2011 Reauditierungsverfahren mit Bürgerbeteiligung -Verleihung Vollzertifikat Familienfreundliche Gemeinde2014 Reauditierungsverfahren mit BürgerbeteiligungZertifikatsverleihung Familien-, Kinder- und Seniorenfreundliche Gemeinde2017 Verlängerung der Zertifikate Familien- und Kinderfreundliche Gemeinde2018 Reauditierungsverfahren mit Bürgerbeteiligung

Mit Freude darf die Gemeinde Radfeld bereits auf zehn Jahre als Familienfreundliche Gemeinde und vier Jahre als Kinderfreundliche Gemeinde zurückblicken. 2014 wurde die Gemeinde auch als „Seniorenfreundlich“ ausgezeichnet. Zahlreiche Maßnahmen wurden bisher umgesetzt und sollen im heurigen Jahr durch aktive Bürgerbeteiligung evaluiert werden.Die im März 2018 neu gebildete Projektgruppe prüft derzeit die bestehenden Angebote in Radfeld. Mittels Fragebögen ist anschließend die gesamte Bevölkerung dazu aufgerufen, ihre Bewertungen, Wünsche und Ideen einzubringen.Beim Workshop am 08.06.2018 wird gemeinsam nach neuen Zielen und Veränderungsvarianten gesucht. An diesem Tag werden unter anderem die Ergebnisse der Ideensammlung aus der Volksschule und den Kindergärten präsentiert.