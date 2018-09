5.000 Euro zur Unterstützung von "SOS Kinderdorf" in Uganda

20.09.2018, 09:50 Uhr

"Stihl Tirol" setzt Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf fort – Mädchen in Uganda sollen zur Schule gehen können.

LANGKAMPFEN (red). Der Gartengeräte-Hersteller "Stihl Tirol", früher "Viking GmbH", führt auch unter seinem neuen Namen die Sponsoring-Partnerschaft mit den SOS-Kinderdörfer fort. Die Kooperation besteht bereits seit 2005, zahlreiche Aktionen konnten in dieser Zeit gesetzt werden.In diesem Jahr hat man sich für die Unterstützung eines besonderen Projekts in Ostafrika entschieden: Die Zuwendung geht nach Uganda, wo das jüngste SOS-Kinderdorf errichtet wurde. Mädchen werden dort in Sachen Bildung stark benachteiligt. „Sie heiraten sowieso“, lautet oft das Credo. Daraus resultieren oftmals Teenagerschwangerschaften und Kinderehen. Hier setzt SOS-Kinderdorf an, stattet Mädchen aus besonders armen Familien mit Schuluniformen aus und finanziert Schultaschen, Bücher, Hefte sowie Ausgaben, die vom Staat nicht getragen werden. Damit ist doppelt geholfen: Während die Kinder zur Schule gehen, können sich die Eltern um die Verbesserung ihrer Lebenssituation kümmern, um ihre Familie nach einer gewissen Zeit wieder selbst erhalten zu können. Diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ziel des "Familienstärkungsprogramms"."Stihl Tirol" leistet mit einer Unterstützung von 5.000 Euro einen Beitrag, damit 2.500 Mädchen in Uganda zur Schule gehen können. Den symbolischen Scheck überreichte Marketing- und Verkaufsleiter Wolfgang Simmer kürzlich an Michaela Schalk.