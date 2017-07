96. Bezirksmusikfest in Rattenberg lockte unzählige Gäste

17.07.2017, 17:00 Uhr

Den Auftakt zum Fest gab die Musikkapelle Brixlegg ab 11 Uhr Vormittag mit einem Standkonzert in der Rattenberger Fußgängerzone. Nachdem sich alle 16 Kapellen beim Westparkplatz abmarschbereit machten, begann gegen 13 Uhr der große Festumzug durch die Glasstadt. Zahlreiche Ehrengäste wohnten dem Umzug bei, wie etwa Bundesminister Andrä Rupprechter, LR Beate Palfrader, LAbg. Alois Margreiter, Bezirskhauptmann Christoph Platzgummer sowie Vertreter der umliegenden Gemeinden und Funktionäre des Tiroler Blasmusikverbandes.Auf dem Schlossberg gab jede Kapelle noch ein kurzes Konzert und natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen. Die größte Ehrung wäre an Josef Debarde gegangen, der für seine 70-jährige Mitgliedschaft bei der Musikkapelle Mariatal geehrt hätte werden sollen. Jedoch konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Die Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.