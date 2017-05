BMK Angerberg/Mariastein feierte 90-Jahr-Jubiläum

01.05.2017, 10:00 Uhr

Passend zum Anlass eröffnete die 60 Musiker starke Kapelle den Abend mit dem Stück "Jubilance". Darauf folgten einige Bravoursolos sowie anspruchsvolle Konzertwerke, Selections aus Musicals und Märsche. Das absolute Highlight des Abends war die Darbietung von Slavko Avseniks gefühlvollem Oberkrainer Klassiker "Der Wind bringt dir mein Lied" wobei Johann Osl bravourös das Klarinettensolo spielte. Begleitet wurde er von seinem Bruder Josef Osl auf dem Akkordeon, Obmann Johann Mösinger auf der Gitarre und Martin Außerlechner am Kontrabass ehe das gesamte Orchester gesanglich und mit ihren Instrumenten einstimmte und für Gänsehaut Feeling sorgte.Das eigentliche Konzert wäre mit dem weltbekannten Radetzky Marsch vorbei gewesen, aber die Kapelle setzte noch eins drauf und gab ein Oberkrainer-Hit-Medley zum Besten. Mit dem Stück "Böhmische Liebe", welches von den beiden Jungmusikern Christian Mösinger und Silvia Ehrenstrasser gefühlvoll gesungen wurde, beendeten sie schließlich ihr Konzert.Weiters gratulierte die Kapelle ihren beiden Neuzugängen: Stefan Mösinger zum bronzenen Jungmusikerleistungsabzeichen auf dem Schlagzeug und Simon Sandbichler zum silbernen Jungmusikerleistungsabzeichen auf dem Saxophon. Auch die traditionellen Ehrungen durften nicht fehlen und so wurden Webadministrator Andreas Schregauer sowie Kassier Manfred Widschwentner für ihre 15-jährige Tätigkeit als Funktionäre mit der Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Horst Perthaler und Martin Außerlechner wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt und Franz Hartl für seine 55-jährige Mitgliedschaft. Eine besondere Ehre wurde an diesem Abend dem ehemaligen Obmann der Kapelle, Hans Guggenbichler, zuteil: Er wurde unter tosendem Applaus aller Anwesenden und seiner Musikkollegen zum Ehrenobmann ernannt.