BRAVE ART PROJEKT - Galerie am Polylog

Die Galerie am PolylogWörgl, Speckbacherstrasse 11-15lädt Sie und Ihre Freundezur Eröffnung der VeranstaltungBRAVE ART PROJEKTherzlichst einTermin:Freitag, 19. Mai um 19.30 UhrProgramm:The BASE – Wörgl - Akrobtatikum 19.00 Uhr vor der GalerieMag. Johannes Puchleitner:einführende Worte mit Musik und Literaturzum Projekt, sowie Vorstellungder Künstlergruppe und Ankündigung des VideobeitragsDr. Günther Moschig:kunsthistorischer Beitrag zu FRANCISCO de GOYAWilhelm Lientscher:Zweck, Anliegen, BedürfnisBesichtigungszeiten:Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai von 10.00 bis 16.00 UhrMontag, 22. Mai von 10.00 bis 14.00 Uhr

Die Idee zu diesem Projekt geht aus der Ausstellung über den spanischenMaler FRANCISCO DE GOYA (1746-1828), die im Münchner Künstlerhaus2015 gezeigt wurde, hervor. In 200 Radierungen, unterteilt in 4 Zyklen (LosCaprichos, Los Desastres de la Guerra, Los Disparates, La Tauromaquia),zeigte und veröffentlichte Francisco de GOYA in unnachahmlicherArt und Weise zu Beginn des 19. Jahrhunderts all die menschlichenAbgründe zu Zeiten der spanischen Inquisition, des französischspanischenKrieges, aber auch generelle gesellschaftliche Missstände.Der Mut dieses Künstlers, nicht selbst in die Fänge der Inquisition zu geraten,ist schon erstaunlich und zeigt, wie sehr ihm all dies zu Zweck, Bedürfnis undAnliegen seiner Kunst geworden ist. Es sind Bilder, die das Leiden darstellen.Die beeindruckende Persönlichkeit dieses Mannes hat nun eine Künstlergruppedazu bewogen, ein Informationsprojekt mit Assoziationen und Vergleichenzur heutigen Zeit umzusetzen. Was lösen Bilder des Schreckens im Betrachteraus? Was vermitteln sie über die Einsicht hinaus, dass der Mensch monströs ist?In einer Aufführung mit Bildern, Musik und Literatur wird dieVeranstaltung von 19. bis 22. Mai 2017 in der Galerieam Polylog in Wörgl (Speckbacherstrasse 11-15) stattfinden.Eine Videovorführung mit Fotomaterialien ist ebenfalls geplant.Protagonisten:CHRISTOF BANGERT, Kriegsfotograf (Fotomaterial)ANDREAS BERGER, Vereinsvorstand der YELLOW DEVIL COMPANY (Bilder)GEORG KOCH, Dipl. Bildhauer (Skulptur)THOMAS LEO, (Bilder)WILHELM LIENTSCHER, (Projektidee, Bilder)Dr. GÜNTHER MOSCHIG, Kunsthistoriker (Eröffnung)STEFAN OPPERER, Akrobatik-Performer von „The Base“ (Eröffnung)Mag. JOHANNES PUCHLEITNER, Musiker (Musik, Literatur, Eröffnung)GÜNTHER STOTTER, (Fotos und Video)JOSEF RANGGER, Maler und Musiker (Karikaturen)Kontakt: Wilhelm Lientscher, wilhelm.lientscher@chello.at, Tel: 0 650 / 80 80 229