Brixlegger Volkstheater - "Otello darf nicht platzen"

Das Ensemble des Brixlegger Volkstheaters ist bereits fleißig bei den Proben zur Komödie „Otello darf nicht platzen“, die Premiere geht am 13. Mai über die Bühne. Unter der Regie von Stefan Bric gibt es Turbulenzen , Verwechslungen und aufregende Momente.

Im Mai gibt es Aufführungen am 19,.24., 27., 28., im Juni am 3., 4., 9., 14. Und 16. 6. 2017, jeweils um 20.15 Uhr.

Kartenreservierungen unter www.theater-brixlegg.at oder telefonisch unter 0680/5567907. Der Volkstheaterverein freut sich über euer Kommen!