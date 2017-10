DIE HALLOWEEN PARTY im Tiroler Unterland....

Nach dem riesengroßen Erfolg in den letzten Jahren, hat der SBH-Alpbach (Saubleda Haufn) auch heuer weder Kosten noch Mühen gescheut.

Am 31. Oktober 2017 ab 21 UHR verwandelt sich die Festhütte Inneralpbach wieder in eine Party- Location der Extraklasse!!

Kein geringerer als DJ In-Style (Marco Jägert) und DJ Mista T (Thomas Schmid) sorgen mit fetten Beats für die perfekte Stimmung!

Eintritt (erst ab 16.Jahren AUSWEISPFLICHT!!)

Gegen eine freiwillige Spende, erhält jeder Besucher, eines unserer offiziellen SBH

Stoffbändern...UND DAS BESTE!!! die Summe wird dann zu 100% an einen Sozialen Zweck gespendet, die mit diesem Beitrag sehr viel Freude haben werden.