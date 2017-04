Fallen für Mieter und Vermieter – Infoabend der Arbeiterkammer

Kostenloser AK InfoabendFallen für Mieter und VermieterDonnerstag, 11. Mai, 19 UhrAK Kufstein, Arkadenplatz 2Anmeldung erforderlich unter 0800/22 55 22 – 3350oder kufstein@ak-tirol.comAm Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr veranstaltet die AK Kufstein einen kostenlosen Infoabend zum Thema „Fallen für Mieter und Vermieter“. Erfahren Sie von der AK Wohnrechtsexpertin viele Details rund um die komplizierte Materie Mietrecht.

Das Mietrecht ist ein äußerst undurchsichtiger Paragraphendschungel. Worauf zu achten ist und wie Sie möglichen Schwierigkeiten rechtzeitig gegensteuern können, erfahren Sie beim kostenlosen AK Infoabend „Fallen für Mieter und Vermieter“ am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr in der AK Kufstein, Arkadenplatz 2. Die AK Wohnrechtsexpertin gibt Antworten auf häufige Fragen wie: Wann gilt das Mietrechtsgesetz? Wie schauts aus mit Kündigung, Kaution oder Ausmalen? Was sind Betriebskosten? Wer bezahlt die Reparaturen und was tun bei Schimmel in der Wohnung?