Filme fürs 5. Wörgler Kurzfilmfestival - Einreichungen ab sofort!

Bereits zum fünften Mal verwandelt sich Wörgl von der Energie- zur Filmmetropole, wenn am 15. und 16. September 2017 im Komma Wörgl den Filmschaffenden der rote Teppich ausgerollt wird.Für das Wörgler Kurzfilmfestival können alle interessierten AmateurfilmerInnen ohne Altersbeschränkung im Team oder als Einzelperson ihre Filme einreichen. Neu ist dieses Jahr die Unterteilung in die Kategorien „Musikvideo“ und „Allgemein“. In der „Allgemeinen“ Kategorie finden alle Gattungen und Genres Platz, lediglich die Länge der Filme ist auf zehn Minuten begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Fachjury trifft eine Vorauswahl der gezeigten Filme. Der Gewinner muss am Abend der Verleihung anwesend sein, ansonsten ergeht der Preis an den Zweitplatzierten.Eine oscarreife Aftershowparty wird nach den Filmvorführungen und der Preisverleihung das 5. Wörgler Kurzfilmfestival am Samstagabend beenden. Das Wörgler Kurzfilmfestival ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gaststubenbühne Wörgl und der Kulturzone Wörgl. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.film-festival.at oder der Facebook-Seite „Wörgler Kurzfilm Festival“ zu finden.