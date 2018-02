Geschichts- und Kultur-Wanderung über den Angerberg

Bei einer gemütlichen Wanderung über den Angerberg bis Mariastein wird Prof. Mag. Hermann Sandbichler von seinen kulturellen und historischen Wissen berichten. In Stationen führt die Wanderung zu den Juwelen des Angerberges, wo Hermann Sandbichler durchaus auch für eingesessene Angerberger unbekannte Geschichten bereit hält. Der krönenende Abschluss erfolgt bei der Kirche Mariastein mit einem gemütlichen Ausklang im Kammerhof.

Der Referent:Prof. Mag Hermann Sandbichler wurde in Mariastein geboren und lebt seit 1977 in Angerberg. Er unterrichtete am Gymnasium Wörgl Geschichte, Geografie und Religion und ist gern gesehener Führer beim Höfemuseum Kramsach und in der Kirche Mariastein.Termin: Samstag 26.5.2018 von 9:00 bis 12:00 (mit Ausklang im Kammerhof Mariastein).Treffpunkt beim Gemeindeamt AngerbergAnmeldung: online auf www.es.angerberg.at oder per E-Mail (erwachsenenschule@angerberg.at) oder telefonisch bei Frau Maiwald Tel. 0664 / 79 57 577