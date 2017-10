HTL Kramsach, Glas und Chemie: Tag der offenen Tür 17.11.2017

Tag der offenen Tür am Freitag, 17. November 201709:00 bis 15:30 Uhrin der, Glas und ChemieUnsere Schule bietet eine österreichweit einzigartige Ausbildung im Bereich Glas mit den beiden Kernthemen Design und Technik, sowie einen neuen HTL-Zweig mit dem Schwerpunkt Chemie.Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie uns zu diesem besonderen Tag in der HTL Kramsach. Unsere SchülerInnen führen Sie gerne in kleinen Gruppen durch die verschiedenen Klassenräume, Werkstätten und Labors unserer Schule.Nähere Informationen: