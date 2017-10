Internationale Blasmusik zog in Ellmau ein – mit Video

17.10.2017, 12:43 Uhr

Zwanzig verschiedene Kapellen aus neun Europäischen Nationen spielten beim Blasmusikfestival auf.

ELLMAU (bfl/red). Blasmusik in allen ihren Variationen – unter diesem Motto stand das zweite Blasmusik Festival in Ellmau vom 12. bis 14. Oktober. Zwanzig Musikkapellen aus neun Nationen kamen zum Festival der Blasmusik, um vor der Ellmauer Bergkulisse die musikalische Vielfalt zu feiern. An drei Konzertabenden, bei Konzerten am Berg und im Dorf, präsentierten sich Musikkapellen aus verschiedenen Ländern. Ob Blech- und Holzbläser, Schlagwerker oder Dudelsackspieler – alles war in Ellmau vertreten. Die Musikanten zeigten dabei die komplette Bandbreite, der Blasmusik – von klassisch bis modern.

Festumzug als Höhepunkt

Attraktives Rahmenprogramm

Den musikalischen Höhepunkt stellte der Festumzug am Samstag um 13 Uhr dar, bei dem die Musikkapellen von der Talstation der Hartkaiserbahn bis zur Ellmauer Alm marschierten. Angeführt von der BMK Ellmau und begleitet von regionalen Vereinen wie Schützen-, Landjugend- und Trachtenvereinen, folgten Kapellen aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Slowenien, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien. Dort angekommen stellten sich die rund 1.200 Musikanten aus zwanzig verschiedenen Kapellen für das Gesamtspiel auf. Nach Märschen wie dem Kaiserjägermarsch, feierten die Kapellen, von Rudi Pascher dirigiert, die musikalische Vielfalt mit Beethovens Europahymne. Das Gesamtspiel stand unter dem zeichen der Freundschaft zwischen Musikanten aus insgesamt acht Europäischen Nationen.Beim Bauernmarkt stellten Vereine, Bauern und Kunsthandwerker aus der Region ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Auf zwei Bühnen sorgten elf Musikkapellen mit kostenfreien Platzkonzerten für Stimmung und Tanz. Nach dem Erfolg des diesjährigen Festivals steht bereits fest, dass es nächstes Jahr die dritte Auflage des Blasmusik Festivals geben wird. 2018 findet das 3. Internationale Blasmusik Festival vom 11. bis 13. Oktober statt. Weitere Informationen unter: http://www.blasmusik-festival.com/de/.