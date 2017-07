INTERNATIONALES TIROLER FESSELFLIEGEN in Radfeld

11. INTERNATIONALES TIROLER FESSELFLIEGEN

am 26. und 27. August 2017

am Modellflugplatz der MBG Radfeld



PRÄZISER KUNSTFLUG IN BODENNÄHE

Programm:

Samstag, 26. August 2017

08:30 – 09:30 Anmeldung

09:30 – 10:00 Briefing

10:00 – Ende Wettbewerb 1. u. 2. Durchgang



Sonntag, 27. August 2017

9:30 – Ende Wettbewerb 3. Durchgang

Eine Stunde nach Wettbewerbsende Siegerehrung



Veranstaltungsbeschreibung:

Der Wettbewerb wird abwechselnd mit einem Modellflugverein in der Schweiz durchgeführt. Und nun eine kleine Beschreibung des Wettbewerbes:

Fesselflug bedeutet, dass das Modell mit zwei dünnen Stahlseilen gesteuert wird. Durch die Beschränkung auf eine bestimmte Länge dieser Seile müssen die Kunstflugfiguren spektakulär in Bodennähe geflogen werden.

Es werden drei Durchgänge geflogen, wobei die beiden besten für das Ergebnis gewertet werden. Die Figuren werden von drei Punkterichtern bewertet.

Der Wettbewerb zählt zum Weltcup, weshalb die Teilnehmer aus sehr vielen europäischen Ländern kommen und Spitzenleistungen geboten werden. Beim letzten Wettbewerb konnten wir sogar einen Teilnehmer aus Brasilien begrüßen.