"Kabarett mit Niko Formanek - Gleich, Schatz!" Arche Noe Kufstein

Der Gründer des Wiener „Schmähstadl“ kommt mit seinem Solokabarett in die Arche Noe!Als viertbekanntester Österreicher erzählt über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere Baustellen! Seine täglichen Überforderungen mit Familie, Verwandten und Haustieren sind grandioser Stoff für ein hochkomisches Abendprogramm:…wenn er einen Sprechtag in der Schule seines Sohnes besucht und das Resultat eine panische SMS der Lehrerin an seine Frau ist: „Ich würde Ihnen und Ihrer Familie dringend eine Familientherapie empfehlen“.…wenn Tochter Charlottes erster Freund die Geduld und Toleranz ihres Vaters strapazieren.…wenn Sohn Severin in der Schule Tintenpatronen verschluckt.…wenn selbstmordgefährdete Meerschweinchen Konflikte mit der städtischen Bürokratie auslösen.

Erleben Sie Formaneks Versuch den verrückten Wahnsinn des Alltags in den Griff zu bekommen.Mit Improvisation, Naivität und typisch männlicher Überheblichkeit erzählt der zweifache Familienvater über die lustigste Epoche seines Lebens: die Jahrzehnte im Kreise seiner Familie. Und er redet – sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau und zur unverschämten Freude des Publikums – schonungslos offen über die lächerlichen Peinlichkeiten des Alltags.Termin: FR. 26.05.2017Beginn: 20.00 Uhr | Einlass: 19:00 UhrKartenvorverkauf:Hotel Gisela, Stadtgemeinde Kufstein, Öticket: www.oeticket.comInformation:info@archenoe.at oder Tel.: +43 650 664 3654