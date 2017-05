Kabarett und Kunstausstellung in Kössen

09.05.2017, 16:19 Uhr

Am 26 April waren die beiden großartigen Künstler, Thomas Stipsits und Manuel Rubey mit ihrem Programm „Gott und Söhne“ im Veranstaltungszentrum Kaiserwinkel in Kössen. Die großartige Vorstellung der beiden Sketches und Klamauk Künstler rundete eine kleine Ausstellung im Foyer des VCK die Künstlerin Katharina Gratt mit ihren neuesten Kunstwerken grandios ab. Die Obfrau des Kunstvereins KT Arte Unterland und Mitglied des Vereins Kitzbühel Aktiv überzeugte mit ihren Bildern die zahlreichen Gäste der Veranstaltung.Bei der nächsten Veranstaltung im VZK in Kössen, am 7. 10. 2017 ist TRICKY NIKI mit dem Programm „Hypochondria- Alles wird (wieder) gut. zu Gast. Auch wird wieder ein Künstler einige Bilder im Foyer präsentieren. Wer der bekannte Künstler sein wird ist eine Überraschung