KARTEN ZU GEWINNEN! Lebendige Zeitreise ins Mittelalter - Museum Tiroler Bauernhöfe!

Das Museum Tiroler Bauernhöfe lädt am 19. bis 20. August zur Zeitreise ins 14. Jahrhundert ein.



Kramsach – Für zwei Tage werden Besucher im Museum Tiroler Bauernhöfe auf eine historische Zeitreise geschickt. Denn am 19. und 20. August lassen drei „Living History“ Gruppen aus Wien, Südtirol und Tirol das Spätmittelalter im Freilichtgelände wieder erwachen. Um den Besuchern das Lebensgefühl aus dieser Zeit näher zu bringen, werden die Gruppen das Leben und den Alltag im mittelalterlichen Tirol nachstellen. In spannenden Präsentationen beleuchten sie mit viel Begeisterung und Hintergrundwissen, wie Mode- und Standesbewusstsein das Leben der Menschen prägten. Besucher erfahren viel Wissenswertes über den wirtschaftlichen Aspekt der Textilproduktion, Handwerk und Landwirtschaft. Man erfährt von Hebammen und Fatschenkindern, der Alltags- und Kinderkleidung im 14. Jhdt. und welche Gebräuche im bäuerlichen Jahr üblich waren. Bei einer farbenprächtigen Modenschau wird vorgeführt, wie praktisch historische Unterwäsche war und welche Gewänder getragen wurden. Dabei fungieren die Darsteller als „lebendige Ausstellungsstücke“, deren Kleidung und Accessoires an regionale Funde und Bildquellen angelehnt sind. An zwei Tagen im Museum erlebt man den Arbeitsablauf eines Haushalts, schaut den Handwerkern bei ihrer Arbeit zu und riecht die Düfte historischer Köstlichkeiten, die in den alten Stuben gekocht werden. Besonders Kinder sind eingeladen, die Geschichte mit allen Sinnen zu „begreifen“. Die Belebung ist zugleich eine Kooperation über die Landesgrenzen hinaus, bei der die „vrouwen maere“ aus Tirol auf die Gruppe „Niedertor mit Gefolge“ aus Südtirol und die „IG 14. Jahrhundert in Österreich“ aus Wien treffen. Jeweils ab 10.30 Uhr beginnt das historische Treiben rund um das Gelände des Ötztaler Hofs. Informationen gibt es unter: www.museum-tb.at