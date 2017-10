Aufführung des „König Ödipus“ in der Arche Noe, Kufstein, am Sonntag, den 15.10. um 18.00 Uhr!Das P-Seminar Latein des Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium Rosenheim lädt zum Theater am 15. Oktober ein."KÖNIG ÖDIPUS"In der grandiosen Bearbeitung von Bodo Wartke bringen Schülerinnen und Schüler des Sebastian-Finsterwalder-Gymnasiums Rosenheim im Rahmen des P-Seminars Latein die Geschichte von Ödipus, Sohn des Laos, König von Theben, auf die Bühne:Unwissend tötet dieser seinen eigenen Vater und erhält später, als Belohnung dafür, dass er Theben von der Sphinx befreit, Iokaste, die Witwe des Königs und damit seine eigene Mutter, zur Ehefrau.

Die engagierte Darbietung der Schüler in Verbindung mit Life-Musik und Bodo Wartkes Bühnenfassung der klassischen Tragödie König Ödipus bieten einen barrierefreien Einstieg in einen zu Recht berühmten Sagenstoff und vereinen Komödie und Tragödie zu einem fantastischen und unvergesslichen Theaterabend!