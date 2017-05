Mehr als 70 Oldtimer beim Traktoreröffnungsfest in Münster

10.05.2017, 08:00 Uhr

Münsterer Traktoreröffnungsfest entwickelte sich zu einem fixen Bestandteil der Tiroler Oldie Szene.

MÜNSTER (flo). Mit einigen Freunden gründete der Münsterer Erich Wohlfahrtstätter im Jahre 2003 den Oldtimerclub "Standgas Münster". Von anfänglich 15 Mitgliedern entwickelte sich der Verein in den letzten Jahren zu einem der stärksten im Unterland und zählt derzeit rund 130 Mitglieder.Besonders das alljährliche Traktoreröffnungsfest, welches am Sonntag, den 7. Mai beim örtlichen Schwimmbadparkplatz vor dem neuen Vereinsgebäude des Clubs stattfand ist aus den Tiroler Oldtimer Events nicht mehr wegzudenken. Trotz schlechten Wetters reisten mehr als 70 Oldtimer Traktor und Oldie Autofahrer aus ganz Tirol und sogar aus Bayern an, um daran teilzunehmen. Gesegnet wurden die Fahrzeuge von Pfarrer Franz Hoffmann ehe sich ein großer Oldtimer Umzug durch Münsters Ortszentrum in Gange setzte.Danach sorgten "Die jungen Tiroler", eine Oberkrainer Nachwuchsband aus dem Tiroler Unterland für beste Unterhaltung. Die Gäste hatten die Möglichkeit Oldtimer Rundfahrten zu machen oder mit den Oldie Experten fachzusimpeln, während die Mitglieder von "Standgas Münster" rund um Obmann Wohlfahrtstätter für die Kulinarik sorgten. Im kommenden Jahr feiert "Standgas Münster" sein 15-jähriges Jubiläum und eine weitere Auflage des Traktoreröffnungsfests ist bereits beschlossene Sache.