„Musik schlägt Brücken 2017“

Einladung zum Benefizorchesterkonzert mit dem Projektorchester der Landesmusikschule Untere Schranne (Streicherklasse Maria Wieser, Bläser und Schlagzeuger sowie Mitglieder der Rohrdorfer Kammermusiker und Freunde) unter Mitwirkung des Kirchenchors Ebbs und der Chorvereinigung Erl am Donnerstag, dem 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt), um 19:30 Uhr in der Pfarrkirche Ebbs.Eintritt: Freiwillige Spenden zugunsten der Aidshilfe Schwester Christophoria (Erl) in Marianhill in Südafrika und Kinderspuren Verein „Schritte in Äthiopien“.

Verbindende Worte: Claudia DippnerGesamtleitung: Hans MaierEin besonderes Konzert an einem besonderen Ort mit Werken von P.I.Tschaikowsky, J. Brahms, Edvard Grieg, Astor Piazzolla, Ennio Morricone u.a. aus Klassik, Romantik, Barock, Film und Pop.Auf Ihren geschätzten Besuch freuen sich alle Mitwirkenden.