Nacht der 1000 Lichter in der Pfarrkirche St. Vitus in Kufstein

AT

, 6330 Kufstein AT

Pfarrkirche St. Vitus , 6330 Kufstein AT

Kufstein : Pfarrkirche St. Vitus |

KUFSTEIN: Nacht der 1000 Lichter unter dem Motto "Von guten Mächten wunderbar geborgen", mit besinnlichen Stationen auf einem Lichterweg und meditativer Musik, am Dienstag, dem 31. Oktober, von 19-22 Uhr, in der Pfarrkirche St. Vitus in Kufstein.