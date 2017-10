Oktoberfest mit Maibaumversteigerung zugusten des Sozialsprengels

Zugunsten des Gesundheits- & Sozialsprengels Kundl-Breitenbach wird am Samstag, den 28. Oktober der rund 32 Meter hohe Maibaum vom Gasthof Kaisermann in Kundl versteigert. Aufgestellt wurde dieser am 30. April des heurigen Jahres anlässlich des 55. Geburtstags von Kaisermann Wirt Johann Kröll und seines Hausmeisters Hans Oberpichler, welcher heuer ebenfalls seinen 55er feierte. Die Versteigerung findet im Rahmen eines großen Oktoberfestes, das gegen 19 Uhr im Gasthof Kaisermann beginnt statt. Ab ungefähr 20 Uhr sorgen "Die jungen Tiroler", eine erfolgreiche Oberkrainer Nachwuchsband aus dem Tiroler Unterland für beste Unterhaltung. Ihr Repertoire reicht von Oberkrainer Evergreens über Melodien von Helmut Lukasser und seinen unvergesslichen "Original 4 Tiroler Buam" bis hin zu gefühlvollen Evergreens der legendären "Lechtaler Buam" und der "Mooskirchner" und seit kurzem begeistert die jungen Gruppe auch mit flotten Eigenkompositionen die auf ihrem ersten Album, welches voraussichtlich diesen Winter aufgenommen wird verewigt werden. Als Tagesspezialität serviert der Wirt Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel sowie gekühltes Bier vom Fass und vieles mehr. Die gesamten Einnahmen werden an den Gesundheits- & Sozialsprengel Kundl-Breitenbach gespendet.

Tischreservierungen: 05338/6842 oder 0664/1215227.