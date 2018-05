Ritterliches Jahreskonzert der Musikkapelle Hinterthiersee

01.05.2018, 10:00 Uhr

Passenderweise war auch erstmals der "Ritterchor Kiefersfelden" von den bekannten "Kiefersfeldner Ritterschauspielen" mit dabei, welcher unter dem Eröffnungsstück "Einzug der Gäste aus Wartburg" von Richard Wagner auf der Bühne einmarschierte. Darauf folgte die Titelmelodie der weltbekannten Fernsehserie "Game of Thrones" von Ramin Diawadi. Durch den Abend führte in gewohnt guter Manier Hubert Schneider.Besonders bei der anspruchsvollen Ouvertüre "Ruslan und Ludmilla" von Mikhail Ivanovic Glinka, welches als Stück der Schwierigkeitsstufe E gilt, legte sich die Kapelle besonders ins Zeug und begeisterte restlos. Danach wurde der beliebte "Kaiser-Franz-Josef Rettungsjubelmarsch" von Johann Strauss Sohn zum Besten gegeben. Das Highlight des Konzerts war die Komposition des Hinterthierseer Kapellmeisters Josef Pirchmoser unter dem Titel "Von Rittern und Helden" bei welcher es eine bravouröse Gesangseinlage der "Kieferer Ritter" gab.Im zweiten Teil des bunt gemischten Konzertprogramms wurden unter anderem die beiden Filmmelodien "Prince of Thieves" aus Robin Hood von Michael Kamen und die "Winnetou Classics" von Martin Boettcher zum Besten gegeben. Weiters begeisterte die Musikkapelle mit den Ritter-Klassikern "Hoch Heidecksburg" von Rudolf Herzer sowie "Schloss Tirol" von Gottfried Veit und dem "Säbeltanz" von Ahram Khachaturian.

Viele Abzeichen und Ehrungen

Bereits im Vorfeld des Konzertes wurde Sarah Thaler (Flügelhorn), welche an diesem Abend zum ersten Mal mit der Musikkapelle auf der Bühne stand, das Leistungsabzeichen in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg verliehen. Weiters erhielt Christina Pareiner (Klarinette) das Leistungsabzeichen in Silber mit sehr gutem Erfolg.Natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen und so wurde Kajetan Kirchmair mit der Verdienstmedaille in Gold für seine 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Hannes Gruber, welcher derzeit als Jugendwart tätig ist, wurde ebenfalls für seine 40-jährige Mitgliedschaft mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Hubert Schneider, welcher bis vor kurzem Obmann war, wurde mit dem Verdienstzeichen in Silber des Tiroler Landesverbandes geehrt. Bereits bei der Jahreshauptversammlung des Unterinntaler Musikbundes wurde Sebastian Kirchmair Junior, welcher unter anderem 20 Jahre als Obmann der Musikkapelle Hinterthiersee fungierte, mit dem goldenen Verdienstzeichen des Tiroler Landesverbandes ausgezeichnet. Kirchmair wird zudem im Herbst dieses Jahres mit dem goldenen Verdienstkreuz für seinen unermüdlichen Einsatz für das Blasmusikwesen ausgezeichnet.