„Schenken oder vererben?“: Infoabend am 19. Oktober in der AK Kufstein

Kufstein : Arbeiterkammer KUFSTEIN |

Für das eigene Hab und Gut haben viele Menschen ein Leben lang gearbeitet. Wie aber können sie ihr Vermögen richtig weitergeben und was ändert sich durch das neue Erbrecht? Erfahren Sie wichtige Details beim AK Infoabend „Schenken oder vererben?“ am Donnerstag, 19. Oktober, in Kufstein.



Immer wieder sind Menschen verunsichert, wie sie für ihre Nachkommen am besten vorsorgen können, und fragen sich, was sich mit dem neuen Erbrecht verändert hat. Rechtsanwalt Mag. Martin Moser klärt auf beim kostenlosen Infoabend „Schenken oder vererben?“ am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der AK Kufstein, Arkadenplatz 2. Er gibt unter anderem Tipps zu Schenkung, Übergabe, Erbfolge, Testament, Grunderwerbsteuer und erklärt, wie Sie teure Fehler vermeiden können und die optimale Lösung für Ihre individuellen Anliegen finden.



Gleich einen Platz sichern unter 0800/22 55 22 - 3350 oder kufstein@ak-tirol.com