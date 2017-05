STOABEATZ - Das Festival am See

25. - 27.05.2017, Walchsee Tirol

Schon zum vierten Mal findet das Stoabeatz Festival heuer statt. Dieses Mal dürfen die Besucher am wunderschönen Südufer des Walchsees den Tiroler Flair an einer neuen Location genießen. Von 25.05. bis 27.05. kann auf dem Gelände zwischen dem See und dem Kaisergebirge nach Lust und Laune gecampt und gefeiert werden.Nebenher gibt es noch die Möglichkeit, an Wanderungen oder Yoga-Workshops teilzunehmen, bis es dann ab 15 Uhr in der Musikarena losgeht. Danach warten auch noch coole Afterpartys auf die Besucher.

Line Up: Beginn täglich 14 Uhr

Do, 25.05. (Feiertag)GARISHHANS SÖLLNER & BANDANNA LOGIE * JUST FRIENDSSTEFANIE TIPELIUSHAPTIC INVADERSFr, 26.05. (Fenstertag)WALLIS BIRDPOLKOVLISA MAURACHER li.maEL RANCHO * WOAS MAS?HAPTIC INVADERSSa, 27.05.STEAMING SATELLITESERWIN & EDWIN * MIDRIFFREBEL MUSIG CREWLENZE UND DE BUAMNORMAN STOLZDER BLIZZARD