„The Rising Lights“ präsentiert sich Jung und frech beim Kufstein unlimited 2017

Die Frauenfelder Band ist großen Bühnen gewachsen

Die drei Herren von THE RISING LIGHTS lernten sich im Jahre 2012 an der Kantonsschule Frauenfeld kennen und haben hier die Band anfangs 2013 gegründet. Wenige Monate danach verzeichnet die Band ihren ersten Erfolg am Musikwettbewerb „Contest 13“.Nach einigen Jahren Bandgeschichte wagten „The Rising Lights“ aus der Partnerstadt Frauenfeld (CH) 2015 den ersten Schritt über die Grenze nach Österreich. Am „Local-Heroes“ Bandwettbewerb belegten sie unter 340 Bands den dritten Platz und kamen ein Jahr später zurück, um am Kufstein Unlimited 2016 zu rocken. Nun sind sie 2017 wieder zurück. Mit im Gepäck ist ihre brandneue EP „The Rising Lights“.

Neben der rockigen Vorauskopplung „Love You Too Much“ befinden sich mit „California“ und „Higher“ potentielle Sommerhits 2017 auf der Scheibe. Nicht zuletzt beweisen sie mit dem hymnenartigen Song "60’000 Times", dass sie auch grossen Bühnen gewachsen sind.Mit einer hochstehenden Live Performance werden sie auch dieses Jahr wieder die Stadt in ihren Bann ziehen. Dennis Koch, Jovin Langenegger, Simeon Wälti freuen sich auf euer Kommen am Freitag, den 9. Juni 2017 um 19:00 Uhr auf der SPAR-Bühne am Oberen Stadtplatz.Mehr Bandinfos: Homepage

50 Bands an drei Tagen, internationale Straßenkünstler

Eintritt frei - mit Ausnahme des Hauptacts “LENA” am Samstag

Alle Infos und Tickets unter www.kufstein-unlimited.at