Theater Ecce spielt Till Eulenspiegel im Kultur Quartier

Nach vielen ausverkauften Vorstellungen in Deutschland und Österreich kommt das beliebte Musical „Till Eulenspiegel“ von Peter Blaikner und Konstantin Wecker im Oktober 2017 nach Kufstein.Wer kennt ihn nicht? Till Eulenspiegel, den mittelalterlichen Schelm, der halb Europa zum Narren gehalten hat. Im turbulenten Musical von Peter Blaikner und Konstantin Wecker treibt er seine Späße mit der Herzogin von Zeckenburg, mit der Wirtin, mit dem Pfarrer, mit dem Gesundheitsminister und vor allem mit dem Polizeikommissar von Wanzenreich, Gustav Höllriegl, der ihn fassen will, koste es, was es wolle. Denn Gesetz ist Gesetz! Noch dazu hat sich Till in Höllriegls Tochter Nele verliebt. Das kann was werden! Wenn Till Eulenspiegel auch alle an der Nase herumführt, so hat er doch das Herz am richtigen Fleck. Er will ja nur, dass wir über ihn lachen, denn – Lachen ist die beste Medizin. Das sagt auch der Professor Doktor Genialo-Ratzeputz. Es ist eben doch besser, einfach aus vollem Herzen zu lachen, anstatt sich grün und blau zu ärgern. Till Eulenspiegel zeigt uns, wie das geht.

Diese Aufführung vermittelt mit viel Witz und Phantasie eine große Lust am Theater. Ein Glück für Kinder.Süddeutsche ZeitungEine lustige Episode jagt die nächste, und jede enthält mindestens einen Hit aus der modernisierenden Feder von Peter Blaikner und Konstantin Wecker.Münchner MerkurPeter Blaikner hat dem Till, wie wir ihn aus Kindertagen kennen, viel gelassen. Er hat ihn nicht zum harmlosen Kasperl gemacht. Auch musikalisch ist diese Produktion sehr gelungen. Die insgesamt elf Lieder, die Peter Blaikner und Konstantin Wecker geschrieben haben, sind witzig und gehen ins Ohr – und vor allem werden sie live gespielt – von Salzburger Topmusikern (…). Das sind echte Theatererlebnisse, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern.Karin Buttenhauser, ORF-Radio SalzburgDienstag, 24.10. 2017 10 UhrMittwoch, 25.10.2017 10 UhrDonnerstag, 26.10.2017 15 Uhr