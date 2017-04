Viel Begeisterung beim Jahreskonzert der Marktmusikkapelle Brixlegg

23.04.2017, 10:00 Uhr

Obmann Bernhard Rendl stellte die Neuzugänge vor, auch eine neue Marketenderin war eingestellt worden. Die Musikkapelle unter Kapellmeister Christian Schneider bot Blasmusik vom Feinsten, traditionelle Schmankerln und neuzeitliche Weisen, kommentiert von Gabi Rendl.Das Jahreskonzert bot Gelegenheit, Jungmusikanten ihre Abzeichen zu überreichen, aber auch treue Musikanten für jahrzehntelange Mitgliedschaft auszuzeichnen. Das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Felix Bogner, Lea Haberl und Christian Unterrader, das J-LA in Silber erreichten Petra Lanzinger und Alexander Naschberger.Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Bernhard Rendl und Manfred Stöger, für 25-jährige Mitgliedschaft Rudi Puecher jun., für 15-jährige Mitgliedschaft Margot Unterrader, Raphaela Steiner und Sabine Puecher ausgezeichnet. Seit 30 Jahren führt Martin Unterrader die Kasse der Musikkapelle.Wilhelm Gegner, gebürtiger Brixlegger und Freund der Musikkapelle, Urgroßenkel des bekannten Kapellmeisters Rudolf Kirchner, überraschte mit einem Text zum „Brixlegger Promenadenmarsch“, Bundesmarsch des Musikbundes Rattenberg, und überreichte für die Brixlegger Chronik ein wertvolles Buch von den Freiheitsspielen 1909 am Mühlbichl.