Volksbühne Kirchbichl feiert Premiere

KIRCHBICHL. Im Oktober und November kommen Theaterfreunde in den Genuss eines Film- und Theaterklassikers. Unter der Regie von Eva Decker wurde die Komödie „Boeing, Boeing“ einstudiert. Erstmals in Kirchbichl auf der Bühne zu sehen sein werden dabei Evelyn Fuchs und Daniela Schellhorn. Die beiden Schauspielerinnen ergänzen das Ensemble um Brigitte Neuner, Thomas Nimpf, Josef Stöfan und Elke Malleczek. In der turbulenten Komödie geht es um den charmanten Innenarchitekten Bernard, der zur gleichen Zeit mit drei Stewardessen verlobt ist. Natürlich glauben alle drei Damen die Einzige zu sein. Bewunderung findet Bernard durch seinen Freund Robert, der aus der Provinz angereist kommt und Bernard helfen muss, als dessen Schwindel aufzufliegen droht. Das Stück, das als Film mit Tony Curtis und Jerry Lewis weltberühmt wurde, wird einen Tag vor dem Nationalfeiertag am 25. Oktober zum ersten Mal aufgeführt. Weitere Spieltermine sind am 3., 5., 10., 11., 15. und 17. November jeweils um 20 Uhr im Pfarrsaal von Kirchbichl. Karten können unter der Telefonnummer 0680/2371572 jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19.30 Uhr oder auf der Website der Volksbühne unter www.vb-kirchbichl.com reserviert werden.