10. Mai: Fullmoon-Shopping in Niederndorf

Das Zentrum in Niederndorf steht am Mittwoch, dem 10. Mai, ab 17 Uhr ganz im Zeichen des Fullmoon-Shoppings. Es gibt an diesem besonderen Abend viele schöne Dinge und Angebote zu entdecken

Die heißesten Modetrends 2017, scharfe Angebote und eine Feuertänzerin gegen 21 Uhr vor dem Geschäft "Goodbuy - Goodbye"Outdoor & Lagerfeuer bei Expedition TirolNeueste Beauty- und Pflegetrends und Zuckerwatte: Studio von Kopf bis Fuß - Rebekka Steidl

Günthers Grillspezialitäten mit Fleisch vom Sparmarkt Fechter, selbstgebackenes Brot und Salate sowie eine Live-Band bei der Enoteca Melanie, besondere Überraschung: Vorstellung des Trend-Cocktails 2017HüpfburgBlumen und Deko für Haus und Garten bei Blumen EhrensbergerModellflug-Ausstellung bei Modellbau HepfSchnapserl und Speck im SpeckladenSchmerzfreie Haarentfernung bei A Bonita