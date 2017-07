Abschlusskonzert Academia Vocalis: "Darstellung & Gesangstechnik"

KIRCHBICHL. Die nach den Plänen des internationalen Stararchitekten Clemens Holzmeister errichtete Pfarrkirche in Bruckhäusl bietet den Rahmen für das Academia-–Abschlusskonzert der Meisterklasse "Darstellung & Gesangstechnik" unter der Leitung von Konrad Jarnot. Einmal mehr ein unvergleichliches Konzert in einem einmaligen Ambiente.Jarnot ist eine Künstlerpersönlichkeit mit Weltformat und gehört zu den derzeit gefragtesten Sängern weltweit. Der britische Starbariton ist mittlerweile auf allen großen Konzertbühnen und Festivals aufgetreten und versteht es in unvergleichlicher Art und Weise, den Teilnehmern seines Meisterkurses seine Erfahrungen wie auch Gesangsphilosophie mitzuteilen.

Alleine schon deshalb lässt das Konzert ein einzigartiges Erlebnis erwarten. Die Rezeptur ist gemixt, nun liegt es an den jungen Gesangstalenten, für einen unvergesslichen Abend zu sorgen.Konzert am 27. Juli um 20 Uhr in der Pfarrkirche Bruckhäusl.