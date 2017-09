Am eigenen Leib: Das Pferd als Spiegel des Menschen

27.09.2017, 08:30 Uhr

Selbsterfahrung mit dem Pferd – Was man vom Vierbeiner alles über sich selbst lernen kann.

KIRCHBICHL (bfl). "Das größte Glück auf Erden, liegt auf dem Rücken von Pferden", oder so ähnlich. Der Spruch war mir zwar ein Begriff, aber mein letzter und auch einziger Kontakt zu Pferden lag etliche Jahre zurück und war eigentlich nur in der Theorie gegeben. Und doch war da die Frage, was macht diese Faszination "Pferd" aus, der so viele Menschen verfallen? Mit "Selbsterfahrung Pferd" begab ich mich auf eine Reise ins Ungewisse und musste am Ende feststellen: es war gleichzeitig auch eine Reise ins Ich.

Begonnen habe ich mein Abenteuer mit drei anderen Mutigen, die sich am Luech Hof in Kirchbichl trafen, um sich gemeinsam auf das Neuland "Pferd" zu wagen. Der Geruch von Stall und frischem Heu und das Ambiente am Hof wirkten einladend und schienen schon ahnen zu lassen was uns erwarten sollte.Die Zielvorgabe war einfach: In guten drei Stunden sollten wir, von unseren drei Betreuerinnen begleitet, Pferdeluft schnuppern und in einem geschützten Rahmen Kontakt mit den Vierbeinern aufnehmen.Die Pferde am Luech-Hof sind als Therapiepferde bestens ausgebildet, dennoch sollte man sich an gewisse Regeln halten, wie die Reitpädagogische Betreuerin Nicole Steiner schon zu Beginn unserer Einführung erklärt. Die Grundregeln zum Thema Pferd sind einleuchtend: Bogen um Hinterbeine des Pferdes machen, auf eigene Füße schauen, nicht laut schreien oder schnell laufen. Schließlich ist das Pferd ein Fluchttier. Wenn es erschrickt, ist seine erste Reaktion die Flucht.Die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd geschieht in einer eigenen Sprache, die dem Anschein nach zwar ganz eigenen Regeln folgt, im Grunde aber der Verständigung der Menschen ähnlich ist."Pferde sind auch soziale Lebewesen. Sie leben in einer Herde und kennen das ganze Sozialverhalten", erklärt Sabine Steiner, Therapeutin für Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. Die Pferde sind deswegen auch wie ein Spiegel des Menschen, was bedeutet: So wie man auf das Pferd zugeht, so kommt es retour. Körpersprache ist hier was zählt. Die Vierbeiner scheinen dabei zu ersinnen, was sich uns Menschen teilweise verbirgt. Sie spüren, was sich hinter der äußeren Fassade eines Menschen verbirgt und erkennen wie selbstbewusst ihr Gegenüber tatsächlich ist – ein zusätzlicher und spezieller Sinn, den Pferde in der Herde benützen.Die erste Kontaktaufnahme bei der "Selbsterfahrung mit dem Pferd" erfolgt auf zwei verschiedenen Varianten. Als erstes steht die Bodenarbeit auf dem Plan. Lina ist "mein Pferd" für diese Aufgabe und ich soll gleich beim Bürsten und Striegeln das Eis brechen und mich mit der Haflingerstute anfreunden. Ob meine Annäherungsversuche mit Lina gefruchtet haben, merke ich spätestens als wir uns für die Bodenarbeit auf den Reitplatz begeben.In Begleitung von unseren Betreuerinnen müssen wir verschiedene Aufgaben bewältigen. Im "Friendly Game" sollen wir das Pferd mit dem "Stick" oder mit der Hand streicheln, um das Pferd zu bestätigen, wenn es etwas richtig gemacht hat. In einem Parcours auf der Koppel spielen wir zwei Varianten des "Driving Games" (Drängelspiel). Dabei wird das Pferd mit Körperhaltung und mit Rhythmus in die gewünschte Richtung bewegt. Schlußendlich müssen wir das Pferd in der Koppel "einfangen".Ich merke schnell, Körperspannung und Präsenz zählen, wer ängstlich oder unkonzentriert ist, verliert. Die Berührungsängste fallen aber schnell weg und langsam setzte ich mich auch bei der Frage, wer der "Boss" ist durch. Im zweiten Durchgang kommen ich und mein Pferd gut durch den Parcours und ich habe das Gefühl, Lina "versteht" mich.Im zweiten Teil dürfen wir uns auf die Pferde setzen und erleben wie es sich anfühlt, getragen zu werden. Unsere Betreuerinnen sprechen vom Gefühl "geborgen zu sein" und sich tragen und schaukeln zu lassen. Da wir Menschen genau genommen als "Raubtiere" gelten, sei es ein großes Geschenk, dass wir auf dem Rücken der Pferde reiten dürfen, erklären sie weiter.Auch hier zeigt sich der Vierbeiner als Spiegel zum Inneren des Menschen, denn die Pferde reagieren darauf, wenn der "Reiter" angespannt ist. Man kann also schon am Gang des Pferdes ablesen ob der, der auf dem Pferd sitzt angespannt oder unsicher ist.Das Pferd meiner Wahl beim "Reiten" heißt Amethyst und ist ein schwarzer Riese, der genau genommen ein Friesenwallach ist und optisch durch seinen Schnurrbart besticht. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Amethyst gilt als sanfter Riese unter den Luech-Hof Pferden.In mehreren Runden sitzen wir auf dem Rücken des Pferdes – nach vorne, seitlich und nach hinten gerichtet. Dabei sichert neben der Betreuerin, die das Pferd führt, auch ein zweiter Seminarteilnehmer den Reiter. Das Gefühl Getragen zu werden ist angenehm und es macht sich eine Entspannung im Bereich des Rückens bemerkbar. Es ist aber auch eine Entspannung, die man selbst zulassen muss. Ob man das große Glück also auf dem Rücken der Pferde findet, liegt auch irgendwie bei einem selbst.Auf dem Luech-Hof steht die therapeutische/pädagogische Arbeit nur drei Tage die Woche auf dem Plan, damit die Pferde die Motivation nicht verlieren. Auch werden in den Stunden verschiedene Elemente mit den Kindern durchgenommen. Dabei sind die Betreuerinnen aber auch flexibel und gehen auch auf die kleinen Klienten ein, denn es sei auch für die Kinder wichtig einmal bei einem Pferd und einer Tätigkeit länger zu verharren. Eines der wichtigsten Mantras des therapeutischen Hofes ist es ein sicheres Reiterlebnis für die Schüler zu bieten und gleichzeitig eine artgerechte Haltung der Pferde sicherzustellen. Die Vierbeiner sollen verschiedene Impulse bekommen, eine Abwechslung haben und nicht abstumpfen.