Archäologen erforschen Erzstollen in Reith

19.07.2017, 09:30 Uhr

Archäologinnen und Archäologen führen in die 3.000 Jahre alte Bergbaugeschichte im Tiroler Unterland: Gert Goldenberg, Markus Staudt und Caroline Grutsch mit ihrem Team vom Institut für Archäologien erforschen urgeschichtliche Bergwerke und Hüttenplätze der Kupfergewinnung zwischen Schwaz und Brixlegg.

REITH IM ALPBACHTAL (red). Die Zeitreise in die Bronzezeit beginnt im Tiroler Unterland nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Einfache Spazierwege und auch Klettersteige führen direkt in die Urgeschichte des Landes. Bereits in der Jungsteinzeit um 4.000 v. Chr. und in größerem Rahmen ab der späten Bronze- bis in die frühe Eisenzeit vom 12. bis in das 8. Jahrhundert v. Chr. wurde im Tiroler Unterinntal bereits Kupfer gewonnen. Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes zur prähistorischen Kupferproduktion in den Ost- und Zentralalpen finden seit 2015 intensive Feldforschungen im Bergbaurevier Schwaz-Brixlegg statt.„In diesem Gebiet gibt es noch viele gut erhaltene prähistorische Gruben, die heute noch mehr oder weniger so dastehen wie in der Bronzezeit. Wir haben besonderes Glück, dass viele dieser Gruben noch nicht verbrochen und die Erhaltungsbedingungen so ideal sind“, sagt Markus Staudt. „Im Fokus der Forschungen stehen die technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen dieser Zeit, die Untersuchung unterschiedlicher Schritte in der Produktionskette, die damalige Infrastruktur im Bergbaurevier sowie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bergleutegesellschaft“, erläutert Gert Goldenberg.

Die ersten Waffen, Geräte und teilweise Schmuck wurden bereits seit der Jungsteinzeit aus Kupfer und später aus Bronze, einer Kupfer-Zinn Legierung, gefertigt. Das Metall wurde aus dem kupferhaltigen Fahlerz des Schwazer Dolomits gewonnen, das später im Mittelalter und in der frühen Neuzeit aufgrund des Silbergehaltes erneut intensiv abgebaut wurde. Vom Silbergehalt der Erze hatten die Experten der Urgeschichte allerdings noch nichts gewusst. Einer der spannendsten Plätze für das Grabungsteam ist, neben anderen spektakulären Fundstellen, die Bauernzeche bei St. Gertraudi am Großkogel. In einem durch den Bergbau entstandenen Krater mit einem Durchmesser von bis zu 50 Metern konnte das Team in einer feuergesetzten Grube neben einer Feuerstelle auch in der dazugehörenden Kulturschicht 2.278 Stück Keramik mit einem Gesamtgewicht von 32 Kilogramm, dazu noch große Mengen an Tierknochen (Speiseabfälle) und Steingeräte freilegen. „Dieser Platz gehört zu den absoluten Highlights unserer Forschungen und hat in der frühen Eisenzeit offensichtlich als Unterkunft für Knappen gedient“, sagen die Wissenschaftler. Anhand naturwissenschaftlicher Untersuchungen von Tierknochen und Schichtproben können Aussagen über den Speiseplan der prähistorischen Bergleute erwartet werden.Die Menschen in der Bronzezeit hatten eine Technik entwickelt, mit der sie den Fels ohne Dynamit und moderne Techniken sprengen konnten. Das sogenannte Feuersetzen hinterließ noch heute sichtbare typisch kuppelartige Hohlräume im Berg, die auch in der Bauernzeche zu sehen sind. „In der Urgeschichte hat man hier nicht mit Schlägel und Eisen den Vortrieb bewerkstelligt, sondern der Berg wurde mit der Hilfe von Feuer ausgehöhlt. Die große Hitze eines Holzfeuers machte das dolomitische Gestein spröde und ließ es abplatzen“, erklären die Experten.Diese Vorgehensweise stellt sich für die Forscherinnen und Forscher als Glück heraus, da noch heute große Mengen an verkohltem Holz aus der Betriebszeit erhalten sind. Mit den modernen Analysemethoden der Dendrochronologie ist eine sehr genaue Datierung anhand von Jahrringvermessungen möglich. Kurt Nicolussi und Thomas Pichler vom Institut für Geographie führen diese Untersuchungen durch. „Wir können heute beispielsweise sagen, dass ein Baum, der damals zum Feuersetzen verwendet wurde, im Jahr 707 v. Chr. gefällt wurde“, so Staudt.Das Gebiet rund um Schwaz und Brixlegg war laut den Archäologen während der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit ein regelrechtes „Industriegebiet“ und sie sprechen davon, dass die Bergleute damals absolute Experten des Erzabbaus und der Verhüttung gewesen sein mussten. „Das Bergbaugebiet im Tiroler Unterland war auch über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Wahrscheinlich sind auch Menschen extra aus dem bayrischen Alpenvorland gekommen, um hier zu arbeiten“, verdeutlicht Staudt. Zu einem professionellen Abbau in dieser Größenordnung gehörte auch ein perfekt funktionierendes Umfeld. Ein frühes Forstmanagement, um die riesigen Mengen an Holz zum Feuersetzen und zur Verhüttung bereitzustellen, eine ausgeklügelte Logistik, eine funktionierende Infrastruktur und die Versorgung der Berg- und Hüttenleute erforderte einiges an Planung und Geschick. Das Erz wurde hierzulande aber nicht nur abgebaut und verhüttet. Interessant ist auch die chronologische und räumliche Verbreitung des produzierten Metalls. „Man kann aufgrund geochemischer Analysen untersuchen, woher das Erz kommt, aus dem das Kupfer der bei Ausgrabungen gefundenen Artefakte hergestellt wurde. Im Idealfall lässt sich feststellen, dass beispielsweise ein Kupfer- oder auch Bronzebeil aus Inntaler Fahlerzkupfer hergestellt wurde“, erläutert Caroline Grutsch ihren Forschungsschwerpunkt. Anhand dieser Ergebnisse bekommen die Archäologinnen und Archäologen eine Vorstellung über Handelsrouten sowie die überregionale Bedeutung des Nordtiroler Kupfers. „Die wirtschaftliche Stellung des Unterinntals in der späten Bronzezeit war sehr prominent. Von hier aus wurden große Teile Mitteleuropas mit Kupfer versorgt“, so Goldenberg, der auch verdeutlicht „die Alpenkette war damals keine unüberwindbare Grenze zwischen Mitteleuropa und den südlichen Ländern. Im Gegenteil war und ist der Brenner mit Innsbruck und dem Inntal ein Knotenpunkt, eine Drehscheibe, wo sich die Ost-West- sowie die Nord-Süd-Achse überschneiden und es zum intensiven Austausch der Kulturen schon damals gekommen ist und noch heute kommt.“

Das vom FWF geförderte D-A-CH-Projekt ist am Forschungszentrum HiMAT angesiedelt. Unterstützt wurden die Dreharbeiten vom Bergbau Aktiv Team vom Tiroler Bergbau- und Hüttenmuseum Brixlegg.