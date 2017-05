Auerhahn am Kranzhorn erschlagen?

03.05.2017, 11:16 Uhr

Das Tier dürfte vom Täter entweder mit einem Stock erschlagen oder durch Fußtritte getötet worden sein, so die Polizei. Einem Mitarbeiter der Schutzhütte war zum möglichen Tatzeitpunkt ein unbekannter Mann mit starkem bayerischen Dialekt aufgefallen, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Niederndorf (Tel. 059133 7216).Das Auerhuhn ist mittlerweile in allen Alpenregionen mit Ausnahme Österreichs, das die größte Population besitzt, unter Schutz gestellt worden. Der Gesamtbestand in Österreich wurde 2008 auf rund 25.000 Individuen geschätzt. In der Schweiz ist die Art als "stark gefährdet" eingestuft und in der Provinz Südtirol seit 2007 geschützt. In Deutschland steht das Auerhuhn bundesweit als "vom Aussterben bedrohte Vogelart" auf der „Roten Liste“ und unterliegt dem Jagdverbot.